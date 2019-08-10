10 августа 2019 - 19:54
Journalist ID: 2177
News Code 83432690
0 Persons

Иран занял второе место на конкурсе АрМИ-2019 «Страж порядка»

Иран занял второе место на конкурсе АрМИ-2019 «Страж порядка»

Тегеран, 10 августа. ИРНА — Команда Исламской Республики Иран заняла второе место на Международном конкурсе в рамках Армейских международных игр-2019 в парке «Патриот» в Подмосковье.

 Всего конкурс «Страж порядка» включает четыре этапа: стрельбу из штатного стрелкового оружия, преодоление полосы препятствий, гонку патрульного наряда с использованием легковых автомобилей, а также командную гонку по преодолению естественных преград.

Международные соревнования «Страж порядка» прошли на полигоне Алабино и в парке «Патриот» с 5 по 10 августа.

В АрМИ-2019 примут участие команды от 30 государств, в ходе которых планируется провести 31 международный конкурс.

308 иранских вооруженных сил примут участие в 13 состязаниях: армия Исламской Республики Ирана в 5 состязаниях, Корпус стражей исламской революции в 4, а Силы правопорядка Исламской Республики Иран в 4.
В этом году международный конкурс «Дорожный патруль» среди команд военных автомобильных инспекций впервые будет проведён на территории Ирана. Конкурс пройдет недалеко от иранской столицы в городе Паранд. В нем примут участие команды от Армении, Ирана, России и Узбекистана.

Следите за нами в Twitter @irnarussian
9409

Your Comment

You are replying to: .
1 + 3 =