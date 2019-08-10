Иранские школьники получили 2 медали на Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике

Школьники из Ирана Даниал Джалалиан Самани из Мешхеда и Амирмохаммад Маршал из Шираза привезли 2 серебряные медали с XIII Международной олимпиады по астрономии и астрофизике.

Международная олимпиада по астрономии и астрофизике (IOAA) проводится с 2007 года. В этом году в ней участвовали команды из 47 стран мира, в соревновании было четыре этапа: теоретический, практический, наблюдательный и командный. На теоретическом этапе нужно было ответить на вопросы из разных областей астрономии и астрофизики, практический этап заключался в анализе данных, собранных профессиональными астрономами, а наблюдательный этап отведен под прямые наблюдения за небом. Командный этап — совместное решение набора из теоретических и практических задач, результаты этого тура учитываются отдельно.

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