Женская сборная Ирана победила ЧМ по таэквондо среди кадетов

В Ташкенте (Узбекистан) завершился чемпионат мира по таэквондо среди кадетов. Женская сборная Ирана выиграла ЧМ, завоевав 7 (6 золотых и одну серебряную) медалей. В общекомандном зачете команда Ирана набрала 818 очков.

Кроме того, в мужском турнире команда Ирана заняла второе место набрав 278 очков.иранские таэквондисты завоевали одно золото, одно серебро и четыре бронзы.

Чемпионат мира по таэквондо среди кадетов прошел с 7-го по 10-е августа в Ташкенте. В нем приняли участие 550 спортсменов из 64 страны мира.

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