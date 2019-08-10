10 августа 2019 - 18:24
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News Code 83432578
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Зариф: США обеспокоены своим провалом на дипломатической арене

Зариф: США обеспокоены своим провалом на дипломатической арене

Тегеран, 10 августа. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Вашингтон обеспокоен своим провалом на дипломатической арене.

"Иран добился успеха на региональной и международной аренах. Давление США на Иран обусловлено силой Тегерана, а не его слабостью", заявил иранский глава МИД на встрече с членами фракции дипломатии парламента (меджлиса) Ирана.

Во время переговоров члены фракции дипломатии иранского парламента выразили признательность Зарифу за его усилия на международной дипломатической арене, осудив введение санкций США против главы внешнеполитического ведомства Ирана.

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