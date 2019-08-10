Банковские санкции против Ирана оказали негативное влияние на фармацевтическую промышленность

"Сегодня фармацевтические компании в Иране столкнутся с проблемой для обеспечения самых маленьких компонентов производства лекарства", отметил он, добавив, что 67% от Сырья, необходимого для фармацевтической промышленности, производится в стране.
Он сказал, что экспорт лекарства также затронул из-за банковских санкций.
Спецдокладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на соблюдение прав человека Идриса Джазаири в пятницу опубликовал новый доклад, в котором сообщил о случаях гибели иранцев из-за нехватки лекарств вследствие санкций США.
Тегеран, 10 августа, ИРНА – Замглавы синдиката владельцев фармацевтической индустрии Ирана Аббас Кебриаи-Заде назвал ложью утверждения президента США Дональда Трампа о том, что банковские санкции не затронут сектор здравоохранения.
"Сегодня фармацевтические компании в Иране столкнутся с проблемой для обеспечения самых маленьких компонентов производства лекарства", отметил он, добавив, что 67% от Сырья, необходимого для фармацевтической промышленности, производится в стране.
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