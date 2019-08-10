Банковские санкции против Ирана оказали негативное влияние на фармацевтическую промышленность

"Сегодня фармацевтические компании в Иране столкнутся с проблемой для обеспечения самых маленьких компонентов производства лекарства", отметил он, добавив, что 67% от Сырья, необходимого для фармацевтической промышленности, производится в стране.

Он сказал, что экспорт лекарства также затронул из-за банковских санкций.

Спецдокладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на соблюдение прав человека Идриса Джазаири в пятницу опубликовал новый доклад, в котором сообщил о случаях гибели иранцев из-за нехватки лекарств вследствие санкций США.

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