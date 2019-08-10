В Иране стартовал конкурс «Дорожный патруль»

После проведения торжественного митинга зрителям были представлены показательные выступления полиции из Ирана.

Кроме того, гостям и зрителям конкурса была представлена выставка спортивных автомобилей. По окончании торжественных мероприятий и показательных выступлений состоялись первые заезды одного из этапов конкурса – «Соревнование специалистов».

Участники соревновались в экстремальном вождении автомобиля с выполнением элементов контраварийной подготовки с выполнением «полицейского разворота» (разворот на 180 градусов при движении задним ходом), вождение по ограниченным проездам и скоростное прохождение элемента «змейка».

«Мы приехали на соревнования, чтобы обменяться опытом по организации безопасности движения с использованием военного автотранспорта, отработать навыки и повысить уровень своей подготовки с целью обучения своих военнослужащих. Мы долго и тщательно готовились к этому конкурсу, чтобы показать свое мастерство на высоком уровне», – сказал начальник команды из России подполковник Дмитрий Кропачев.

Напомним, что конкурс проходит с 10 по 15 августа 2019 года на автодроме «Айлэнд» в Исламской Республике Иран. Конкурс состоит из двух этапов: соревнование специалистов и военно-техническая эстафета. Участники конкурса соревнуются как в индивидуальном, так и в командном зачетах.

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