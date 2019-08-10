Религиозная церемония "Бадарак" в монастыре Кара-Келиса будет включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО

"Досье о мировой регистрации религиозной церемонии "Бадарак" в монастыре Кара-Келиса было составлено с усилиями Армении, иранской Организации по культурному наследию, народным промыслам и туризму и мирового центра церквей и уже передано в ЮНЕСКО", отметил он, добавив, что вероятно религиозная церемония "Бадарак" будет включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2020 году.

Указав на торжество этой религиозной церемонии, которая ежегодно проводится в районе Чалдоран, иранский чиновник заявил, что армяне из Исфахана, Восточного и Западного Азребайджана, Тегерана и ряда европейских стран принимают участие в церемонии Бадарак.

Напомним, религиозная церемония "Бадарак" в 2009 году также была включена в список нематериального культурного наследия Ирана.

Церемония Бадарак – это одна из крупнейших религиозных церемоний армян в мире, что проходит ежегодно в конце июля в мировом комплексе Кара-Клиса – Монастыре Святого Тадеуса в районе Чалдоран на северо-западе Ирана.

Монастырь Святого Фаддея (Кара-Келиса), построенная в 7-м веке, является одним из самых красивых объектов на севере Западного Азербайджана в Иране, который привлекает внимание каждого туриста своей уникальной архитектурой.

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