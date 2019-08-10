3000 нанолекарства от рака из Ирана экспортированы в Сирию

Эта фармацевтическая компания, которая ранее поставила нанолекарства в азиатские страны, совершает юридические процедуры для регистрации лекарств в Армению, Ливан и Ирак.

Генеральный директор фармацевтической компании "Эксир нано Сина" Махназ Гоми также сообщила о проведении юридических процедур для экспорта нанолекарства в Европу.

Она также отметила, что 4 препарата при химиотерапии, основанные на нанолипозоме готовятся для производства до конца текущего года.

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