10 августа 2019 - 13:30
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News Code 83432032
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3000 нанолекарства от рака из Ирана экспортированы в Сирию

3000 нанолекарства от рака из Ирана экспортированы в Сирию

Тегеран, 10 августа, ИРНА – Иранская фармацевтическая компания "Эксир нано Сина" экспортировала 3000 нанолекарства от рака в Сирию.

Эта фармацевтическая компания, которая ранее поставила нанолекарства в азиатские страны, совершает юридические процедуры для регистрации лекарств в Армению, Ливан и Ирак.
Генеральный директор фармацевтической компании "Эксир нано Сина" Махназ Гоми также сообщила о проведении юридических процедур для экспорта нанолекарства в Европу.
Она также отметила, что 4 препарата при химиотерапии, основанные на нанолипозоме готовятся для производства до конца текущего года.

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