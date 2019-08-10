Иранские борцы завоевали 11 медалей в Гран-при-2019 по борьбе в Грузии

В столице Грузии Тбилиси продолжается турнир Гран-при по греко-римской и вольной борьбе посвященный памяти Вахтанга Балавадзе и Гиви Картозии.

Иранские борцы греко-римского стиля Хамед Таб в весовой категории 67 кг и Рами Тахери в 87 кг стали победителями турнира и завоевали золото.

Иранские борцы греко-римского стиля также 4 весовых категориях получили серебро:

Мохаммад-Али Гераи в весовой категории 77 кг,

Ширзад Бехешти Тала в весовой категории 60 кг,

Алиреза Неджати в весовой категории 60 кг,

Мохаммад Джавад Резаи в 67 кг,

Пежман Паштам в 77 кг.

По вольной борьбе также иранские борцы Пейман Биабани в весовой категории 65 кг завоевал серебро. Вольники Реза Афзали в весовой категории 74 кг, Абольфазл Хаджипур в весовой категории до 65 кг, Алиреза Сарлак в весовой категории 57 кг, Реза Афзали также получили бронзу.

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