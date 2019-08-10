Зариф - герой многосторонности: Огучи Дэниэлс

"Как неоднократно говорил Генеральный секретарь ООН, многосторонность столкнулась с огромным давлением, поскольку мы видим увеличение разногласий, широкомасштабное изменение климата, углубление неравенства и усиление напряженности в торговле", - отметила она.

"Зариф неоднократно подчеркивал важность многосторонности, и, на мой взгляд, он - герой многосторонности", - добавила она.

"Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций призвал к максимальной сдержанности на всех уровнях. В Организации Объединенных Наций мы призываем членов участвовать в многостороннем диалоге и сотрудничестве", заключила она.

Напомним, в продолжение двойных стандартов правительство США в среду 31 июля ввело санкции против министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Этот шаг США, которые, с одной стороны, заявляют о снижении напряженности и готовности к переговорам, а с другой стороны, сужают окно дипломатии, получил широкую реакцию и отражение в разных странах и международных СМИ.

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