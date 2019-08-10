Верховный лидер Ирана: сделка века обречена на провал

Далее приводится полный текст послания, который размещен на его официальном сайте.

Хвала Аллаху, Господу миров! Мир Его великодушному и надежному Посланнику его светлости Мухаммаду, печати пророков, и его пречистому семейству, особенно Имаму Махди на Землях, а также избранным его сподвижникам, и тем, кто наилучшим образом последовал за ними до Судного Дня!

Наступающий каждый год сезон хаджа – это благая весть милости Всевышнего распространяемой на исламскую умму. Кораническое воззвание: «Возвести людям о хадже …», (Коран 22:27), является призывом ко всем на протяжении истории собраться вокруг этой скатерти милости для того, чтобы этим благом могли воспользоваться как их сердца и души, устремленные к Богу, так и разумные идеи и воззрения, и чтобы каждый год учения и опыт хаджа распространялись обществами людей по всему исламскому миру.

Во время хаджа чудодейственное соединение зикра и поклонения, которые служат главным элементом в воспитании, совершенстве и возвышении человека и общества на фоне собрания и единения, которые служат символом единой уммы; наряду с движением вокруг единого центра и в русле, направленном к общей цели, что служит секретом усилий и динамичности уммы на основе единобожия; на фоне единообразия всех паломников Дома Бога и отсутствия разницы, что служит символом устранения дискриминации и всеобщего использования возможностей, демонстрирует в уменьшенном масштабе комплекс главных основ исламского общества. Каждый из обрядов хаджа: ихрам, таваф, сай, стоянки, побивание камнями шайтана, движение и стояние, символически указывает на часть общей картины, которую представляет Ислам в качестве приемлемого общества.

Обмен знаниями и опытом между народами стран и регионов, находящихся вдали друг от друга, распространение и дополнение знаний и навыков, информирование о положении и состоянии друг друга, устранение недоразумений, сближение сердец и наращивание мощи для противостояния общему врагу является жизненным и весьма огромным достижением хаджа, которого невозможно добиться путем проведения сотен привычных и распространенных конференций.

Церемония заявления об отречении от ереси, которая означает отречение от всех видов безжалостности, насилия, зла и разврата тагутов во все времена и стойкость перед лицом насилия и произвола империалистов разных эпох, представляет собой одно из великих благ хаджа и возможность для многострадальных и угнетенных мусульманских народов. Сегодня отречение от фронта язычества и неверия империалистов и во главе его Америки означает отречение от истребления угнетенных и милитаризма; означает осуждение центров терроризма таких, как американские Blackwater и ИГИЛ; означает гневный протест исламской уммы сионистскому режиму, который истребляет детей, а также их покровителям и пособникам; означает осуждение милитаризма Америки и их пособников в важном регионе Запада Азии и Севера Африке, где они довели до предела боль и страдания народов и с каждым днем обрушивают на них страшные беды; означает отречение от расизма и дискриминации по признаку географии, расы и цвета кожи; означает отречение от имперского и мерзкого поведения держав-агрессоров, зачинщиков смуты, в противовес славному, достойному и справедливому поведению, к которому призывает всех Ислам.

Это – лишь часть благ настоящего хаджа, к которому призывает нас подлинный Ислам, и это представляет собой олицетворенный символ важной части идеалов исламского общества, которое каждый год посредством мусульманских народов творит могучее представление полное содержания и смысла в постановке хаджа, и ясно и красноречиво призывает всех усердствовать ради создания такого общества.

Представители элиты исламского мира, группа которых из разных стран в настоящее время присутствует на церемонии хаджа, несут на себе тяжелую и серьезную ответственность. Благодаря их усилиям и инициативе эти учения должны быть переданы разным народам и общественности, они должны претворить в жизнь духовный обмен идеями, стимулами, опытом и познаниями.

Сегодня одним из самых важных вопросов исламского мира является вопрос Палестины, который находится во главе всех политических вопросов мусульман, независимо от мазхаба, расы и языка. В Палестине произошло самое страшное насилие последних столетий. Во время этого вызывающего боль события у народа отняли все: землю, дома, посевные поля, имущество, уважение и сущность. Благодаря Божьей помощи этот народ не принял поражения и не свалился с ног, и сегодня он более смело, более оживленно, чем вчера находится на арене, но для окончательного результата требуется помощь всех мусульман. Уловка в виде «Сделки века», почву которой подготавливает насильственная Америка и ее продажные союзники, является преступлением не только в отношении палестинского народа, но и всего человеческого сообщества. Мы призываем всех к активному участию для того, чтобы нанести поражение этой хитрости и коварству врага. Благодаря силе и могуществу Всевышнего, мы признаем их и прочие уловки фронта империализма перед усердием и верой фронта сопротивления обреченными на поражение.

Сказал Всесильный Аллах: «Или же они желают замыслить козни? Но ведь неверующие сами станут жертвой козней», (Коран 52:42). Правдив Аллах, Великий и Могущественный! Я обращаюсь в молитве к Всевышнему, чтобы он даровал всем уважаемым паломникам Дома Бога успехов, милости, благословения и принятия богослужений!

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