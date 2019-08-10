10 августа 2019 - 11:03
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Объем производства нефтехимической продукции увеличится до 2,5 млн. тонн до конца иранского года

Объем производства нефтехимической продукции увеличится до 2,5 млн. тонн до конца иранского года

Тегеран, 10 августа, ИРНА – Генеральный директор нефтехимической компании "Ираниан" Расул Ашрафзаде заявил, что эксплуатация 3 нефтехимического проекта Илам, Лардеган и Урмия до конца иранского года (21 марта 2020) приведет к увеличению нефтехимического производства страны до 2,5 млн. тонн.

Указав на тот факт, что прибыль компании в прошлом году выросла на 115%, он отметил, что нефтехимическая компания "Гачсаран" до конца иранского 1399 года сможет производить 1 млн. тонн. Этилена.
Ранее сообщилось, что Иран планирует создать третий нефтехемический хаб на побережье Персидского залива, который будет привлекательно для всех инвесторов на региональном уровне с точки зрения объектов и стратегического расположения.
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