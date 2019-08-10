В ООН сообщили о последствиях жестоких антииранских санкций США

"Повторное введение всеобъемлющих односторонних санкций уже привело к негативным последствиям для осуществления прав человека простых иранцев", - цитирует ТАСС Джазаири. "Наиболее широкие и серьезные последствия санкций отразились, судя по всему, на осуществлении права на здоровье, о чем свидетельствуют многочисленные достоверные источники, которые указывают на ряд случаев неоправданных страданий и даже смертельных исходов из-за недоступности лекарств по причине санкций", - подчеркивается в документе спецдокладчика.

По словам Джазаири новый пакет санкций против официальных лиц Ирана, включая главу МИД Ирана и Верховного лидера, которые были введены 24 июня 2019, "представляет собой новую эскалацию, которая, вполне вероятно, еще больше ухудшит ситуацию с топливом и подорвет перспективы мирного урегулирования разногласий между этими двумя странами". "К таким же последствиям, вероятно, приведут объявленное включение в черный список министра иностранных дел Ирана [Мохаммада Джавада Зарифа] и неоднократные угрозы применения вооруженной силы, в том числе угрозы "уничтожения" страны", - указал спецдокладчик.

Ранее в письме Идрису Джазаири глава Медицинского совета Исламской Республики Иран Мохаммад Реза Зафарганди написал, что необходимо принимать во внимание смертелные последствия санкций для здоровья иранского народа.

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