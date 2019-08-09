9 августа 2019 - 21:22
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Зариф: присутствие внешних сил в Персидском заливе является источником угрозы безопасности

Зариф: присутствие внешних сил в Персидском заливе является источником угрозы безопасности

Тегеран, 9 августа. ИРНА — Присутствие любых внешних сил в Персидском заливе является по определению источником угрозы безопасности, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Персидский залив является жизненно важной артерией и поэтому - приоритетом национальной безопасности для Ирана, который уже давно обеспечивал безопасность на море. "Учитывая эту реальность, присутствие любых внешних для региона сил является по определению источником угрозы безопасности - несмотря на пропаганду", написал Зариф в Twitter, комментируя создание возглавляемой США коалиции по обеспечению безопасности навигации в Персидском заливе.

Ранее власти сионистского режима сообщили, что Израиль оккупационный режим присоединится к возглавляемой США коалиции для защиты торговых путей в Персидском заливе.

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