Иранский виртуоз Кейхан Кальхор удостоен музыкальной награды WOMEX

Кейхан Кальхор — иранский исполнитель на кеманче, композитор и виртуоз классической курдской и персидской музыки, участник проекта Шёлковый путь (Silk Road Project), которым руководит известный композитор и виолончелист Йо Йо Ма, получил премию Grammy 2017 за лучшую мировую музыку для альбома "Sing Me Home".

Получив престижную награду на 25-ом юбилейном выпуске WOMEX в Финляндии, 27 октября, Кайхан Кальхор выступит вместе с Эрдалем Эрзинджаном (исполнитель на багламе), что станет финальным концертом WOMEX 2019.

Для Кайхана Кальхора каманче - это его голос. Играя на Каманче, он создает целый язык, на котором можно общаться с людьми со всего мира, из прошлых веков и далекого будущего. На протяжении всей своей карьеры виртуоз работал с лучшими музыкантами со всего Ирана и изучал народную музыку Курдистана и Хорасана, позволяя всем этим голосам проникать в его собственный звук.

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