Пашинян пригласил Рухани для участия в работе высшего совета ЕАЭС

"Я также пригласил руководителя Ирана принять участие в работе высшего Евразийского экономического совета, который пройдет в октябре этого года в Ереване. Хочу также сообщить, что с 30 сентября по 1 октября в Ереване в рамках заседания ЕАЭС состоится международный форум «Транзитный потенциал евразийского континента», сказал Пашинян на очередном заседании Евразийского межправительственного совета.

В мае 2018 года страны ЕАЭС и Иран подписали временное соглашение о создании зоны свободной торговли в ходе Астанинского экономического форума. Оно рассчитано на три года и предусматривает образование ЗСТ по ограниченной номенклатуре товаров между ЕАЭС и Ираном.

В юле президент Ирана отдал распоряжение перейти к реализации соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между Ираном Евразийским экономическим союзом.

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