9 августа 2019 - 17:39
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Противодействие присутствию Израиля в Персидском заливе – это право Тегерана

Противодействие присутствию Израиля в Персидском заливе – это право Тегерана

Тегеран, 9 августа. ИРНА — Возможное присутствие сионистского режима в военной коалиции в Персидском заливе является вопиющей угрозой национальной безопасности Ирана, заявил представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Комментируя возможное участие Израиля в создаваемой США военно-морской коалиции в Персидском заливе, Мусави отметил, что заявление об участии сионистского режима в самопровозглашенной военной коалиции является вопиющей угрозой национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Ирана и ответственность за возможные последствия этого шага ложится на США и сионистского режима.

"Иран будет противостоять присутствию оккупационного режима в указанном регионе в порядке осуществления своего права на самооборону", добавил Мусави.

Представитель МИД Ирана подчеркнул, что Ирану принадлежит водное пространство длинной в 1500 миль береговой линии в Персидском заливе и в историческом плане рассматривает его как продолжение своей территории и считает присутствие в нем иностранных сил недопустимым.

Ранее власти сионистского режима сообщили, что Израиль оккупационный режим присоединится к возглавляемой США коалиции для защиты торговых путей в Персидском заливе.

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