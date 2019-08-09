Противодействие присутствию Израиля в Персидском заливе – это право Тегерана

Комментируя возможное участие Израиля в создаваемой США военно-морской коалиции в Персидском заливе, Мусави отметил, что заявление об участии сионистского режима в самопровозглашенной военной коалиции является вопиющей угрозой национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Ирана и ответственность за возможные последствия этого шага ложится на США и сионистского режима.

"Иран будет противостоять присутствию оккупационного режима в указанном регионе в порядке осуществления своего права на самооборону", добавил Мусави.

Представитель МИД Ирана подчеркнул, что Ирану принадлежит водное пространство длинной в 1500 миль береговой линии в Персидском заливе и в историческом плане рассматривает его как продолжение своей территории и считает присутствие в нем иностранных сил недопустимым.

Ранее власти сионистского режима сообщили, что Израиль оккупационный режим присоединится к возглавляемой США коалиции для защиты торговых путей в Персидском заливе.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409