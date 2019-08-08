8 августа 2019 - 11:20
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News Code 83430090
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Иран: подозрительные встречи нарушают региональную безопасность

Иран: подозрительные встречи нарушают региональную безопасность

Тегеран, 8 августа, ИРНА – Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, осудив антииранские меры правительства Бахрейна, направленные на проведение подозрительных встреч, назвал эти встречи попыткой подорвать региональную стабильность и безопасность.

Мусави, указав на проведение совещания по безопасности на море в Манаме, осудил антииранские действия правительства Бахрейна по проведению подозрительных и провокационных заседаний, а также обвинения в недавних заявлениях государственного департамента страны против Исламской Республики Иран. Он также назвал эти действия нарушением стабильности и безопасности.

«Безопасность стран региона неделима. Безопасность некоторых за счет отсутствия безопасности других невозможна, и ожидается, что страны региона будут тщательно и осторожно предотвращать внешнюю напряженность в регионе», - отметил он.

Ранее госдепартамент США заявил, что 21-22 октября в столице Бахрейна Манаме планируется провести совещание на тему "Авиационная и морская безопасность" с целью проведения семинаров для Варшавской конференции.

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