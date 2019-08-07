7 августа 2019 - 15:21
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News Code 83429292
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Иран решительно ответит на любое вторжение

Иран решительно ответит на любое вторжение

Керманшах, 7 августа, ИРНА - Главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хоссейн Салами заявил, что военные сили готовы защищать границы страны при всяких условиях, и решительно ответят на любое вторжение.

"Безопасность на границах страны – красная линия ВС Ирана", заявил генерал Салами, посетив пограничные районы в Керманшахе.
Керманшах на западе Ирана граничит с Ираком.

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