Верховный лидер призвал молодежь к научному прогрессу

Лидер на встрече с обладателями медалей на международных олимпиадах и членами молодежной сборной Ирана по волейболу назвал главной целью молодежи распространение границ науки и технологии.

Указав на навязанную отсталость на иранского народа за две последние веки, аятолла Хаменеи отметил: "Несмотря на все усилия в области научного развития после победы Исламской революции, в частности за последние 20 лет, ещё у нас отсталость".

Верховный лидер добавил, что новое поколение должно продолжать путь научного прогресса.

Напомним, 27 июля волейболисты молодежной сборной Ирана впервые завоевали золотые медали ЧМ.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9392