Верховный лидер призвал молодежь к научному прогрессу

Лидер на встрече с обладателями медалей на международных олимпиадах и членами молодежной сборной Ирана по волейболу назвал главной целью молодежи распространение границ науки и технологии.
Указав на навязанную отсталость на иранского народа за две последние веки, аятолла Хаменеи отметил: "Несмотря на все усилия в области научного развития после победы Исламской революции, в частности за последние 20 лет, ещё у нас отсталость".
Верховный лидер добавил, что новое поколение должно продолжать путь научного прогресса.
Напомним, 27 июля волейболисты молодежной сборной Ирана впервые завоевали золотые медали ЧМ.
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Тегеран, 7 августа, ИРНА – Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи в среду заявил, что эффективный научный прогресс для страны основан на революционной позиции.
Лидер на встрече с обладателями медалей на международных олимпиадах и членами молодежной сборной Ирана по волейболу назвал главной целью молодежи распространение границ науки и технологии.
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