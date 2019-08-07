Посол Индии в Вашингтоне назвал сложным заменить иранскую высококачественную нефть

"Нью-Дели надеется, что Вашингтон проявит более гибкость в таких важных вопросах", - отметил посол на полях мероприятия Heritage Foundation в Вашингтоне.

"Индия следовала приоритетам США, и теперь мы ожидаем, что Соединенные Штаты будут отвечать нашим требованиям", - сказал Шрингла.

"Теперь, не давая исключения на покупку иранской, Индии будет очень трудно получить альтернативные источники нефти по цене и качеству, и решение Вашингтона оказало сильное экономическое влияние на Индию", - заключил он.

США в мае прошлого года объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстановлении всех санкций против страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

США, которые хотели обнулить поставки иранской нефти, отступили от своей политики по отношению к Ирану и согласились позволить 8 странам, включая Индию, Японию и Южную Корею, продолжить закупки иранской нефти после введения санкций против Тегерана 5 ноября того же года.

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