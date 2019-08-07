Иран назвал санкции против Зарифа нарушением международных правил

Указав на заявления американских властей о том, что санкции введены против Зарифа из-за его роли как отвечающего за внешнюю политику Исламской Республики, иранский дипломат во вторник в письме генеральному директору ООН Антонио Гутерришу написал: "Такой акт хорошо показывает, что режим Соединенных Штатов ненавидит дипломатию как одно из важнейших достижений для сохранения мира и безопасности".

Он добавил, что это незаконное ограничение является частью общей политики США в области экономического терроризма против иранского народа и оказании давления на их представителей.

Постпред ИРИ при ООН также назвал незаконный акт США явным нарушением основных принципов международного права, в частности принцип иммунитета иностранных властей, включая министров иностранных дел.

Принимая во внимание ограничения, которые были наложены на передвижения и деятельность министра Зарифа во время его недавнего визита в Нью-Йорк, иранский постпред назвал "незаконные действия США ... грубым нарушением пункта 2 статьи 105 Устава ООН, касающегося привилегий и иммунитета представителя государства-члена".

"ООН, ее государства-члены и ее органы должны твердо защищать установленные принципы международного права. Иран ожидает, что ваше превосходительство сыграет активную роль в сохранении целостности ООН в соответствии с вашей обязанностью противостоять нынешней опасной тенденции", - сказано в документе.

Ранее власти США внесли в санкционный список министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.

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