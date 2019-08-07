7 августа 2019 - 12:55
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News Code 83428904
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США разочарованы санкциями в отношении Ирана, заявил Рухани

США разочарованы санкциями в отношении Ирана, заявил Рухани

Тегеран, 7 августа, ИРНА – Американцы узнали, что путем санкции против Ирана ничего не получают, и они разочарованы сменой режима Исламской Республики Иран. Об этом заявил в среду президент Ирана Хасан Рухани.

Выступая на встрече с иранскими исследователями, Рухани отметил: "Американцы разочарованы сменой режима Исламской Республики или нарушением независимости иранского народа".
Рухани назвал недавние санкции США против Ирана самыми жесткими за последние 40 лет.

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