США разочарованы санкциями в отношении Ирана, заявил Рухани

Тегеран, 7 августа, ИРНА – Американцы узнали, что путем санкции против Ирана ничего не получают, и они разочарованы сменой режима Исламской Республики Иран. Об этом заявил в среду президент Ирана Хасан Рухани.

Выступая на встрече с иранскими исследователями, Рухани отметил: "Американцы разочарованы сменой режима Исламской Республики или нарушением независимости иранского народа".

Рухани назвал недавние санкции США против Ирана самыми жесткими за последние 40 лет. Следите за нами в Twitter @irnarussian

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