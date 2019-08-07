Зариф: основой власти Ирана является его народ, а не влияние мировых держав

"Мы никогда не покупаем безопасность, в то время никогда не продаем ее, потому что мы берем нашу безопасность, развитие и законность у нашего народа", - подчеркнул Зариф.

"Они (Запад, -ред.) введут санкции против нас, и, конечно же, введение санкций – совсем не то слово, и мы не должны его использовать, потому что введение санкций буквально означает средства применнеия закона . но, то, что они делают, это терроризм, коорый направлен на людей", - добавил он.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае прошлого года, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

Напомним, 4 ноября 2018 года США ввели новый раунд санкций против Ирана и оказывают помехи различным странам в торговле с Ираном.

Отношения Ирана и США обострились после того, как Иран уничтожил американский БПЛА, который нарушил международные правила и вошел в иранскую территорию.

В продолжение двойных стандартов правительство США в среду, 31 июля ввело санкции против министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Этот шаг США, которые, с одной стороны, заявляют о снижении напряженности и готовности к переговорам, а с другой стороны, сужают окно дипломатии, получил широкую реакцию и отражение в разных странах и международных СМИ.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9472