7 августа 2019 - 12:05
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News Code 83428763
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Зариф: сегодня мы встречаем упадок дискурса и распространение односторонности

Зариф: сегодня мы встречаем упадок дискурса и распространение односторонности

Тегеран, 7 августа, ИРНА - Сегодня мы встречаем упадок дискурса, насилие, беззаконие, односторонность и зависимость, как заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Сионистский режим, который уже 70 лет занимает дома палестинских братьев и сестер, сегодня не может даже противостоять ракетам ХАМАС своим железным куполом", - отметил он.

"Чем отличается сионистский режим, за вступление которого  в международное сообщество вы платите? Сегодня, чтобы оправдать существование сионистского режима, вы организовали варшавскую конференцию и потратили миллиарды долларов, но никто не принял участия в этой конференции, так как мир столкнут с упадком этого дискурса, насилием, беззаконием, односторонностью и зависимостью", - добавил Зариф.

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