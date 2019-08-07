Зариф: сегодня мы встречаем упадок дискурса и распространение односторонности

"Сионистский режим, который уже 70 лет занимает дома палестинских братьев и сестер, сегодня не может даже противостоять ракетам ХАМАС своим железным куполом", - отметил он.

"Чем отличается сионистский режим, за вступление которого в международное сообщество вы платите? Сегодня, чтобы оправдать существование сионистского режима, вы организовали варшавскую конференцию и потратили миллиарды долларов, но никто не принял участия в этой конференции, так как мир столкнут с упадком этого дискурса, насилием, беззаконием, односторонностью и зависимостью", - добавил Зариф.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9472