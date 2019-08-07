Последние секунды жизни одного журналиста

"Я – журналист ИРНА Махмуд Сареми. Мазари-Шариф пал талибами..., я сообщаю из консульства Ирана в Мазари-Шарифе. Некоторые члены Талибана входят в помещение консульства. Дайте мне знать, что я должен делать ...", Махмуду Сареми удалось направить эту короткую новость всего за несколько минут до его мученической смерти. Это последнее предложение Сареми перед смертью, но, безусловно, не его последние мысли.

У преданного иранского корреспондента больше не было возможности продолжить работу в качестве журналиста.

Но его последние слова перед тем, как его схватили вместе с иранскими дипломатами, хорошо продемонстрировали, как он посвятил себя работе в Афганистане даже в такое чрезвычайно критическое время, когда их захватили террористы Талибана, перед лицом надвигающейся смерти.

Если Сареми выжил, он смог бы передать потрясающие фотографии о падении города Мазари-Шариф, сопротивлении народа, об их страхе, когда беззащитные дети бежали от города. Он смог бы описать ситуацию для тех, кто не было там.

Но Сареми даже не успел попрощаться со своим ребенком, может быть он только в последний раз думал о его лице за секунду...

По-видимому, террористы Талибана сначала заставили спуститься иранского журналиста и дипломатов в подвал, и через несколько минут расстреляли их.

Только одному дипломату, Аллахдаду Шахсаван, выстрелили в ногу, он получил тяжёлые ранения, пережив стрельбу.Шахсаван выжил после того, как Джафар Хосейнифард, афганец, живущий в доме рядом со зданием консульства Ирана, пришёл ему на помощь.

По словам Хосейнифарда, талибы сначала решили похоронить тела иранского журналиста и дипломатов в братской могиле, но их в итоге доставили в Красный Крест, чтобы передать иранским властям.

Прошло 20 лет; кровавый инцидент 8 августа, который забрал жизнь Сареми и других иранцев, отмечается каждый год как День национального корреспондента в Иране.

Празднование этого дня иранцами – дань уважения журналисту, который, несмотря на все опасности, стоял до последней минуты и пожертвовал своей жизнью.

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