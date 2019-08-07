Пустыня Деште-Лут удивляет туристов своей загадкой

Прогулка босыми ногами по мягкому песку пустыни - неописуемое удовольствие, и даже эксперты в области медицины и здравоохранения говорят об огромном влиянии этого действия на здоровье души и тела.

Ночи в пустыне со звездным небом, расслабляющая тишина и намного более благоприятная погода, чем днем, являются еще одной причиной для туристов, чтобы посетить пустыню.

Осень - лучшее время для путешествия в пустыню Деште-Лут.

Недалеко от пустыни в не очень современных гостиницах и отелях с традиционной, но красивой иранской архитектурой и деревянными дверями и окнами, потолками в виде купола и грязевыми стенами с использованием изделий ручной работы удвоят удовольствие путешествия.

Прогулки босыми ногами по песчаным дюнам, пребывание в палатках и лагерях в пустыне, катание на верблюдах и наслаждение ездой по песчаным дюнам на внедорожниках - это еще одна захватывающая часть путешествия по пустыне.

Деште-Лут – это песчано-солончаковая пустыня на Ближнем Востоке, в центральной части Иранского нагорья на востоке Ирана. Длина около 550 км, ширина от 100 до 200 км. Административно принадлежит, в основном провинции Керман, и частично — Систан и Белуджистан и Южный Хорасан.

Деште-Лут является 27-й по величине пустыней в мире.

Лут буквально значит голый, так как Деште-Лут - это пустыня без воды и травы.

Пустыня Лут является одним из самых жарких мест в мире. Центр пустыни признался самым жарким местом в мире в годы 2004,, 2005, 2006, 2007 и 2009 годах, достигнув 70.7° C.

В 2016 году Деште-Лут стала первым объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в Иране.

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