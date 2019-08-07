7 августа 2019 - 09:50
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Студенты университета имени Шарифа завоевали 2 золотые медали на олимпиаде по математике IMC

Студенты университета имени Шарифа завоевали 2 золотые медали на олимпиаде по математике IMC

Тегеран, 7 августа, ИРНА – студенты иранского Технологического университета имени Шарифа на олимпиаде по математике IMC завоевали 2 золотые, две серебреные медали и заняли тринадцатое место.

Международная олимпиада по математике среди студентов университетов ( IMC ) проходит ежегодно, начиная с 1994 года . В ней принимают участие сотни студентов из многих университетов мира. (представлены университеты России, Украины, США, стран Западной и Восточной Европы, Ирана, Бразилии, Колумбии, Индонезии, Анголы и т.д.).

Команда Ирана из университета имени Шарифа приняла участие в олимпиаде в составе 4 студентов.

26-я Международная студенческая олимпиада по математике (IMC) был проведен в Болгарии с участием более 70 команд из разных университетов с 28 июля по 3 августа.

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