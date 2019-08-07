Введение санкций против Зарифа - беспрецедентная атака на дипломатическое ведомство: постпред Ирана

В письме, опубликованном во вторник вечером 6 августа, Багаи сослался на международные правила, регулирующие иммунитет министров иностранных дел и уважение к функции дипломатии как инструмента для диалога и профессионального взаимодействия между правительствами. Введение санкций США против главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа подтвердил давнюю позицию Ирана в отношении неискренности и лицемерия правительства США в его заявлениях на переговоры.

"Правительство США будет нести ответственность за последствия этого незаконного действия", подчеркнул он.

Он назвал применение США принудительных односторонних действий против главы МИД страны, которая является членом ООН, ударом по международной дипломатии и нарушением принципов и норм международного права и Устава ООН, а также нарушением обязательств правительства США по ядерному соглашению.

В продолжение двойных стандартов правительство США в среду, 31 июля ввело санкции против министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Этот шаг США, которые, с одной стороны, заявляют о снижении напряженности и готовности к переговорам, а с другой стороны, сужают окно дипломатии, получил широкую реакцию и отражение в разных странах и международных СМИ.

Осуждение этого незаконного акта правительства США стало общей точкой международных заявлений по этому поводу.

После этого действия Зариф в Twitter написал, что «Мы знаем, что диалог и мир представляют собой угрозу для существования команды Б. И поскольку назвали мои слова причиной включения меня в санкционный список, нужно ли американскому народу разрешение OFAC для чтения моих заявлений или прослушивания моих интервью?»

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9472