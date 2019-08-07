7 августа 2019 - 08:47
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Зариф: США все еще нападают на мирных людей

Зариф: США все еще нападают на мирных людей

Тегеран, 7 августа, ИРНА – спустя 74 года после боевого применения ядерного оружия США в Хиросиме, страна продолжают нападать на мирных жителей, как написал глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в Twitter.

"Спустя 74 года после того, как США стали первым и единственным режимом, который применил ядерное оружие в Японии, в результате чего получилось самое большое количество потерь, США по-прежнему нападают на мирных людей. На этот раз США путем экономического терроризма, нарушили ядерное соглашение и наказывают тех, кто стремится его придерживаться", - написал он.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки (6 и 9 августа 1945 года) — два единственных в истории человечества случая боевого применения ядерного оружия. Осуществлены Вооружёнными силами США на завершающем этапе Второй мировой войны.

Вчера в Японии прошла 74-я годовщина этого события.

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