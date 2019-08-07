Рухани заявил о первоначальных и естественных выгодах Ирана от ядерной сделки

"К сожалению, в то время как Иран и Франция пытаются снизить напряженность и создать благоприятные условия для устойчивого сосуществования в регионе, мы видим провокационные действия американцев", - сказал Рухани в разговоре с Эммануэлем Макроном.

"Мы подчеркиваем безопасность и свободу судоходства в Ормузском проливе, ежедневно десятки кораблей двигаются к своим направлениям, а иранские силы ведут наблюдение в соответствии с морскими правилами", - добавил он.

"Цель Ирана по сокращению ядерных обязательств заключалась в том, чтобы извлечь выгоды от соглашения по ядерной программе и призвать остальные стороны к укреплению и поддержанию этого важного соглашения", - заключил он.

8 мая 2019 года в ответ на выход США из СВПД президент Ирана Хасан Рухани объявил, что Тегеран в течение 60 суток прекратит выполнение двух пунктов соглашения. Тегеран возобновит работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке, если участники СВПД не выполнят свои обязательства.

7 июля замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран предпринимает шаг по сокращению ядерных обязательств по СВПД в связи с тем, что страны-участницы соглашения не смогли в течение 60 дней выполнить требования Ирана в части, касающейся экономических интересов страны. В то же время Тегеран дал странам-участницам ядерной сделки 60 дней на решение требований Ирана по ней.

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