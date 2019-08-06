Иранский мультфильм "Последняя выдумка" выйдет в кинотеатрах 32 стран

Мультфильм "Последняя выдумка", который пока получил 9 иранских и международных наград, выйдет в кинотеатрах таких стран, как США, Россия, Испания, Швеция, Греция и Норвегия.

Иранский мультфильм "Последняя выдумка" выйдет в кинотеатрах Швеции, Финляндии и Норвегии с 1 сентября и с 1 октября продолжается в России, Армении, Азербайджане, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Украине, странах Прибалтики, Белоруси, Казахстана, Киргизии, Грузии, Южной Осетии и Молдавии.

С 27 сентября также фильм показывается в кинотеатрах США. "Последняя выдумка" выйдет в кинотеатрах Испании, Греции, Албании, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Хорватии, Косово, Черногории, Северной Македонии, Румынии, Сербии и Словении с первого октября.

"Последняя выдумка" рассказывает о судьбе змеиного царя Заххак.

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