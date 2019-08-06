Иран занял второе место в конкурсе "Танковый биатлон" Армейских международных игр-2019

На подмосковном полигоне Алабино в рамках Армейских международных игр — 2019 проходит танковый биатлон. В состязании участвуют команды из России, Ирана, Киргизии и Армении.

Команды покажут свое умение в точности стрельбы и управлении огнем.

Несмотря на техническую несправность иранского танка, команда смогла занять второе место в соревнованиях.

Россия победиа конкурс "Танковый биатлон", Киргизия и Армения заняли третье и четвертое места, соответственно.

Впервые "Танковый биатлон" состоялся в 2013 году, инициатором соревнований стал глава Минобороны России Сергей Шойгу.

В 2019-м в "Танковом биатлоне" участвуют 25 стран, в том числе Иран, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан.

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