Иранский ковёр оказался в центре внимания на встрече саудовского посла с американским дипломатом

Посол Саудовской Аравии в США принцесса Рима бинт Бандар Аль-Сауд в понедельник встретилась с заместителем госсекретаря США по вопросам Ближнего Востока Дэвидом Шинкером. На фотографии этой встречи можно видеть иранский ковёр ручной работы, выполненный исфаханскими мастерами.

Телеканал Аль-Джазира написал: "На фотографии Рима бинт Бандар рядом с Шинкером. При этом видно слово "Иран", изображённое на ковре".

Пользователи соцсетей рассказали о своём отношении к текущим событиям в регионе и присутствию Ирана на этой встрече.

Ряд пользователей также напомнил о коалиции США и Саудовской Аравии на тему иранофобии.

24 февраля король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд впервые назначил женщину, принцессу Риму бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд, на пост посла в США.

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