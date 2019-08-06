В Подмосковье начались соревнования с участием иранской полиции

"Мы даем старт международному конкурсу военных полицейских, который проходит на территории нашей страны уже третий раз. В нем примут участие лучшие военнослужащие правоохранительных органов Российской Федерации, Республики Армении и Исламской Республики Иран", - цитирует РИА Новости слова начальника главного управления военной полиции МО РФ генерал-лейтенанта Владимира Ивановского.

При этом команды продемонстрируют индивидуальную выучку, тактическое мастерство, умение действовать слажено, проявляя при этом высокий уровень боевой и физической подготовленности в экстремальных и приближенных к боевым ситуациям. военнослужащие будут соревноваться в огневой подготовке, пройдут полосу препятствий военного полицейского, проведут гонку патрульного наряда и "гонку героев".

Соревнования "Страж порядка" пройдут на полигоне Алабино и в парке "Патриот" с 5 по 10 августа.

V Армейские международные игры «АрМИ-2019» проходят с 3 по 17 августа 2019 года. Конкурсы «АрМИ-2019» организованы на территории 10 государств: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Ирана, Индии, Казахстана, Китая, Монголии, России и Узбекистана.

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