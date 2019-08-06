6 августа 2019 - 13:17
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Иранка вошла в число 15 лучших шахматистов мира

Иранка вошла в число 15 лучших шахматистов мира

Тегеран, 6 августа, ИРНА – Первая в иранском рейтинге иранка Сара Хадем аль-Шарие после турнира в Китае поднялась на 15-ю позицию в мировом женском рейтинге

Турнир по шахматам в китайской провинции Хунань сегодня закончился и Хадем аль-Шарие установила новый рекорд , не обыграв в 9 матчах.

Она в последнем матче сыграла вничью с соперницей из Китая с рейтингом 2585.

Хадем аль-Шарие в во всех этих матчах сыграла с соперницами сильнее ее по рейтингу.

Сара Хадем аль-Шарие — иранская шахматистка, международный мастер (2015) и международный гроссмейстер среди женщин (2013).В составе сборной Ирана она приняла участие в двух Олимпиадах (2012—2014).

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