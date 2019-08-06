6 августа 2019 - 13:08
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28-я Международная домашняя мебель стартовала в Иране

28-я Международная домашняя мебель стартовала в Иране

Тегеран, 6 августа, ИРНА - Международная выставка мебели для дома и офиса 28th International Exhibition of Home Furniture пройдет с 6 по 10 августа в Тегеране, Иран.

Ярмарка является самым большим местом встречи для индустрии офисной мебели в Иране на площади более 70.000 кв. м, собирает ежегодно более 150 экспонентов.

Участие в выставке предоставляет компаниям прекрасную возможность продемонстрировать свои бренды и преимущества и развивать свою сеть бизнес-партнеров в новых регионах.

28-я Международная выставка мебели для дома пройдет ряд параллельных мероприятий в трех областях: инновации, технологии и экспорт мебели.

Годовой оборот мебельного рынка Ирана составляет 25 млн. долларов США. Соседние страны, страны Персидского залива и страны СНГ являются основными пунктами назначения экспорта для иранской мебели.

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