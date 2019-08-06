28-я Международная домашняя мебель стартовала в Иране

Ярмарка является самым большим местом встречи для индустрии офисной мебели в Иране на площади более 70.000 кв. м, собирает ежегодно более 150 экспонентов.

Участие в выставке предоставляет компаниям прекрасную возможность продемонстрировать свои бренды и преимущества и развивать свою сеть бизнес-партнеров в новых регионах.

28-я Международная выставка мебели для дома пройдет ряд параллельных мероприятий в трех областях: инновации, технологии и экспорт мебели.

Годовой оборот мебельного рынка Ирана составляет 25 млн. долларов США. Соседние страны, страны Персидского залива и страны СНГ являются основными пунктами назначения экспорта для иранской мебели.

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