Международная контрабанда была ликвидирована в иранском Кермане

В ходе операции был ликвидирован один из контрабандистов и было изъято более половины тонны наркотиков.

По словам прокурора провинции Хамеда Омрани, в июле этого года было обнаружено более 1700 тонн наркотиков в провинции.

Иран находится на передовой борьбы с контрабандой наркотиков. Благодаря усилиям иранской полиции ежегодно пресекается трафик и конфискуется более 80 % мирового оборота опиума, 40 % героина и морфина.

Наркотики привозят в страну из Афганистана. Производство наркотиков в Афганистане увеличилось после вторжения США в страну в 2001 году.

Ирана также несёт большую долю человеческих жертв и финансовых потерь в борьбе с наркотиками.

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