Джирофтский медицинский университет попал в рейтинг Webometrics

Webometrics Ranking of World Universities, также известный как Ranking Web of Universities, — это система рейтинга мировых университетов, основанная на комбинированном показателе, учитывающем как объём веб-содержимого (количество страниц и файлов), так и видимое влияние этих публикаций по числу внешних цитат. Рейтинг публикуется Cybermetrics Lab, исследовательской группой испанского Национального исследовательского совета (CSIC), расположенной в Мадриде.

Заместитель Джирофтского университета по исследовательским вопросам Фатеме Сейеди во вторник заявил, что Джирофтский медицинский университет занимает 13671 место в этом рейтинге.

Целью рейтинга является повышение присутствия академий и научно-исследовательских институтов в Интернете и содействие открытой публикации результатов научной деятельности. Рейтинг появился в 2004 году и обновляется каждый январь и июль. Сегодня он обеспечивает веб-индикаторы для более чем 12000 университетов по всему миру.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9392