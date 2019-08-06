6 августа 2019 - 12:23
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Джирофтский медицинский университет попал в рейтинг Webometrics

Джирофтский медицинский университет попал в рейтинг Webometrics

Джирофт, 6 августа, ИРНА - Джирофтский медицинский университет впервые вошел в рейтинг Webometrics.

Webometrics Ranking of World Universities, также известный как Ranking Web of Universities, — это система рейтинга мировых университетов, основанная на комбинированном показателе, учитывающем как объём веб-содержимого (количество страниц и файлов), так и видимое влияние этих публикаций по числу внешних цитат. Рейтинг публикуется Cybermetrics Lab, исследовательской группой испанского Национального исследовательского совета (CSIC), расположенной в Мадриде.
Заместитель Джирофтского университета по исследовательским вопросам  Фатеме Сейеди во вторник заявил, что Джирофтский медицинский университет занимает 13671 место в этом рейтинге.
Целью рейтинга является повышение присутствия академий и научно-исследовательских институтов в Интернете и содействие открытой публикации результатов научной деятельности. Рейтинг появился в 2004 году и обновляется каждый январь и июль. Сегодня он обеспечивает веб-индикаторы для более чем 12000 университетов по всему миру.

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