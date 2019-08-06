6 августа 2019 - 09:32
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News Code 83426834
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Рухани: министр иностранных дел является представителем всего иранского народа

Рухани: министр иностранных дел является представителем всего иранского народа

Тегеран, 6 августа, ИРНА - Внешняя политика предназначена для иранской нации в целом, и когда министр иностранных дел говорит о нашей внешней политике значит он представитель голоса иранского народа, а не группы или какой-нибудь фракции, заявил президент Ирана Хасан Рухани.

Об этом он сказал на встрече с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. Встреча Рухани с Зарифом проходит после того, как на днях США ввели санкции против Зарифа, чтобы замолчать его голос на международной арене.

"Когда мы говорим о внешней политике это означает общение всей нации и страны с зарубежным миром и другими народами. внешняя политика не может быть политикой только одной фракции или партии. Это политика включает весь иранский народ и когда МИД говорит о нашей внешней и внутренней политике, он представляет собой представителя иранского народа в целом", - отметил он.

Ранее командующий силами "Кудс" КСИР Ирана дивизионный генерал Касем Солеймани также провел встречу с Зарифом, чтобы поблагодарить за его усилия на международной арене.

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