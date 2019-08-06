Санкции против Зарифа свидетельствуют о его влиянии на американское общественное мнение: генерал Сулеймани

Генерал Сулеймани во вторник утром в военной форме в здании внешнеполитического ведомства встретился с главой МИД ИРИ Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Назвав акт США в отношении Зарифа безумным и признаком безусловного краха Белового дома, генерал Сулеймани оценил действия главы МИД ИРИ.

Напомним, 31 июля казначейство США, которое уже стало органом экономической войны против иранского народа, внесло Зарифа в свой санкционный список.

Ранее Зариф в интервью The New York Times сказал, что санкции не влияют ни на него, ни на его семью, поскольку, у него нет собственности или каких-либо интересов за пределами Ирана.

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