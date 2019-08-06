Санкции против Зарифа свидетельствуют о его влиянии на американское общественное мнение: генерал Сулеймани

Генерал Сулеймани во вторник утром в военной форме в здании внешнеполитического ведомства встретился с главой МИД ИРИ Мохаммадом Джавадом Зарифом.
Назвав акт США в отношении Зарифа безумным и признаком безусловного краха Белового дома, генерал Сулеймани оценил действия главы МИД ИРИ.
Напомним, 31 июля казначейство США, которое уже стало органом экономической войны против иранского народа, внесло Зарифа в свой санкционный список.
Ранее Зариф в интервью The New York Times сказал, что санкции не влияют ни на него, ни на его семью, поскольку, у него нет собственности или каких-либо интересов за пределами Ирана.
Тегеран, 6 августа, ИРНА - Командующий силами Кодс КСИР Ирана генерал-майор Касем Сулеймани заявил, что акт США во введении санкций в отношении иранского министра иностранных дел свидетельствует о его влиянии на американское общественное мнение.
Генерал Сулеймани во вторник утром в военной форме в здании внешнеполитического ведомства встретился с главой МИД ИРИ Мохаммадом Джавадом Зарифом.
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