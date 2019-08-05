Зариф: заключение пакта о ненападении – хорошее начало в решении региональных проблем

"Провал доверия к США очевиден в том, что они не смогли привлечь даже свих клиентов и союзников к участию в своих планах", написал Зариф в Twitter.
"Страны региона еще надолго останутся соседями и после ухода США". Пришло время для лидеров региона сосредоточиться на решении именно региональных проблем", отметил он.
"Диалог и заключение пакта об исключении агрессии стало бы хорошим началом в этом направлении", считает иранский глава МИД.
В Мае текущего года Зариф в ходе поездки в Багдад предложил иракским властям подписать пакт о ненападении с государствами Персидского залива.
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Тегеран, 5 августа. ИРНА — диалог и заключение пакта о ненападении между Ираном и странами региона стало бы хорошим началом в решении региональных проблем, считает глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
"Провал доверия к США очевиден в том, что они не смогли привлечь даже свих клиентов и союзников к участию в своих планах", написал Зариф в Twitter.
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