Зариф: заключение пакта о ненападении – хорошее начало в решении региональных проблем

"Провал доверия к США очевиден в том, что они не смогли привлечь даже свих клиентов и союзников к участию в своих планах", написал Зариф в Twitter.

"Страны региона еще надолго останутся соседями и после ухода США". Пришло время для лидеров региона сосредоточиться на решении именно региональных проблем", отметил он.

"Диалог и заключение пакта об исключении агрессии стало бы хорошим началом в этом направлении", считает иранский глава МИД.

В Мае текущего года Зариф в ходе поездки в Багдад предложил иракским властям подписать пакт о ненападении с государствами Персидского залива.

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