Иран спустит на воду два эсминца «Дамаванд» и «Дена»

Об этом заявил Ханзади на полях церемония открытия конкурса по водолазному многоборью «Глубина» в рамках «Армейских международных игр – 2019» на острове Киш.

По его словам, Иран в ближайшее время спустит на воду Эсминец военно-морских сил Ирана «Дамаванд», который в январе 2018 года налетел на волнорез в Каспийском море неподалеку от порта Энзели спустит в воду.

Контр-адмирал Ханзади добавил, что эсминец оснащен современным радиоэлектронным оборудованием, способным обнаруживать и распознавать далекие цели.

Он добавил, что в ближайшее время военно-морские силы иранской армии спустит на воду в Персидском заливе эсминец «Дена» и ракетный крейсер собственного производства.

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