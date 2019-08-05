5 августа 2019 - 18:29
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Иран не только переживает санкции США, но и успешно развивается

Иран не только переживает санкции США, но и успешно развивается

Карадж, 5 августа. ИРНА — Иран не только переживает санкции со стороны США, но и успешно развивается в промышленной и сельскохозяйственной сферах, заявил президент Торгово-промышленной палаты Республики Северная Осетия-Алания Казбек Туганов.


Отметим, что российская делегация во главе с президентом Торгово-промышленной палаты Республики Северная Осетия-Алания в понедельник посетил выставку достижений промышленности сельского хозяйства провинции Альборз.
Он отметил возможности иранской провинции, выразив заинтересованность в расширении торгово-экономических отношений с провинцией Альборз.
При этом он выразил готовность Республики Северная Осетия - Алания развивать торгово-экономическое сотрудничество с провинцией Альборз Ирана  в сфере продовольствия, сельского хозяйства и лекарственных препаратов.

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