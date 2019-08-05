Ледяная пещера Чама – самая холодная точка на Ближнем Востоке

Уникальная пещера Чама, с её уникальными особенностями, является одной из самых редких и удивительных пещер в Иране и привлекает много туристов со всего мира.

Слово "Чам" (или Чима) в местном диалекте значит "Луг" и "Вода реки", т.е Чама в множественном числе обозначает место, в котором несколько лугов находятся у ледяней пещеры.

Ледяная пещера Чама расположена в 25 км от деревни Челгарда. Увидеть снег и ощутить его прохладу, особенно радует в жару. Летом, когда теплее и меньше дождей, толщина некоторых слоев льда уменьшается и теряется. Толщина некоторых участков снега достигает 45 метров.



Ледяная пещера, которая покрыта снегом и льдом, стал местом развлечений для молодежи. В последние годы здесь также летом проходит турнир по лыжным гонкам.

Следует отметить, что эта пещера также является крупнейшим источником пресной воды в Иране. Под льдом пещеры находится источник с холодной водой, который в конечном итоге впадает в плотину Кохранг.

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