В МИД России осудили санкции США против Зарифа

«Мы, конечно, осуждаем шаг администрации США с введением санкций против министра иностранных дел Исламской Республики Иран», — сказал он на брифинге.

По словам Рябкова, введение санкций является беспрецедентной мерой нажима. Он добавил, что такой мере не должно быть места в современных международных отношениях.

Ранее иранский президент Хасан Рухани назвал американские санкции против Зарифа детскими.

31 июля Минфин США объявил о решении ввести санкции против министра иностранных дел Ирана.

Напомним, представитель МИД РФ Мария Захарова также осудила санкии США в отношении Зарифа.

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