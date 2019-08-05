Зариф назвал экспорт 2,8 баррелей нефти наименьшим из требований Ирана

Выступая на своей пресс-конференции, Зариф в понедельник отметил: "Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани объявил Европе требования Ирана, мы следим за ними".

По его словам, европейцы также приняли на себя и другие обязательства и должны их выполнять.

"После выхода США из СВПД европейцы приняли на себя 11 обязательств, включая продажу иранской нефти, возврат Ирану денег от нефти, страхование судоходных линий для импорта и экспорта в Иран. Но они ещё не начали выполнять эти обязательства", добавил он.

Зариф отметил, что европейцы были осведомлены о выходе США из СВПД, поэтому они не могут говорить: "Мы не можем выполнять обязательства".

"С другой стороны, они также не могут утверждать, что "Мы не знали последствий от санкций США", ибо они знают США, и осведомлены об условиях", заключил он.

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