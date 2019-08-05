Гендиректоры ИРНА и ФЕНА провели встречу

Встреча Хашеми с гендиректором Боснийского новостного агентства ФЕНА Эльмиром Хуремовичем прошла в Тегеране в здании ИРНА.

"К счастью, в прошлом отношения между двумя странами были хорошо, и следует приложить усилия для их расширения и углубления в области СМИ", - отметил он.

"Босния важна для нас в нескольких отношениях, в первую очередь в связи с присутствием мусульман в стране, которые подверглись насилию и угнетению во всем регионе, и, в конечном итоге, потому что Босния и Герцеговина - это страна с культурной и исторической цивилизацией. Для нас важно публиковать новости этой страны", - указал Хашеми.

Хуремович также в свою очередь пояснил, что заинтересован в двустороннем сотрудничестве с ИРНА.

В конце встречи также между иранским государственным информационным агентством (ИРНА) и Федеральным информационным агентством Боснии и Герцеговины (ФЕНА) был подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

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