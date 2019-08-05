Советник президента Сирии: отношения между Дамаском и Тегераном носят стратегический характер

"Сирийско-иранские отношения не были затронуты враждебными действиями и заявлениями, которые мы наблюдаем по всему региону", - отметила она.

"Сирийское правительство и армия сделали все возможное, чтобы бороться с террористами и в значительной степени победили их", заключила она.

Шаабан также указала на напряженность между Ираном и США и пояснила, что "войны не произойдет, потому что она дорого обойдется, и конфликт между ними будет разрешен без войны."

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