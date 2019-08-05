Иран: арест британского танкера не был зеркальным ответом

На пресс-конференции в понедельник Зариф заявил, что "действие Великобритании по задержанию танкера Grace 1 с двмуя миллионами баррелей иранской нефти в Гибралтарском проливе показало, что оно было направлено на присоединение страны к коалиции экономического терроризма США против иранской нации", - отметил он.

"На самом деле, британцы были вовлечены в экономический терроризм США против Ирана, и это, безусловно, имеет свои последствия", - добавил Зариф.

Зариф также указал, что Исламская Республика Иран имеет самую большую по протяженности береговую линию в регионе Персидского залива и пояснил, что "мы несем ответственность за безопасность в регионе Персидского залива и всегда поддерживали безопасность региона и Ормузского пролива."

"Иногда мы игнорировали некоторые нарушения судов по защите Персидского залива, но в настоящее время мы не видим причин игнорировать нарушения британцев, которые причастны к пиратству на море", заключил он.

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